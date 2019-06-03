РИАМО - 3 июн. Прошедшая весна в столице оказалась на пятом месте среди самых теплых за всю историю метеонаблюдения, рекордно теплая весна в городе была в 1975 году, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Средняя температура весны по Северному полушарию имеет второе самое высокое значение за всю историю регулярных метеорологических наблюдений на планете, то есть с 1891 года. Еще теплее была только весна 2016 года.

«Средняя температура весны 2019 года в России получила четвертый ранг среди самых высоких значений. Еще теплее были только весны 2017, 2014 и 1990 годов. Почти на всей территории Российской Федерации средняя сезонная температура воздуха превысила норму на 2 градуса и более», — говорится в сообщении.

В Москве весна пятая самая теплая, ее температура более чем на 0,5 градуса уступает рекордно теплой весне 1975 года.