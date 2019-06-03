РИАМО - 3 июн. Конкурс «Лучший по профессии» среди подмосковных операторов машинного доения коров прошел Коломенском городском округе в хозяйстве «Акатьевский», лучшими стали работники из Пушкинского, Коломенского и Наро-Фоминского городских округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Уже в 29-й раз в Подмосковье прошел областной конкурс «Лучший по профессии» среди работников сельскохозяйственной отрасли. За право называться лучшими соревновались 28 операторов машинного доения коров 26 хозяйств из всех муниципальных образований Московской области», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Участников оценивали три судейские группы из 14 человек под председательством главного судьи конкурса – заместителя начальника управления развития отраслей сельского хозяйства Минсельхозпрода области Алексея Короткова.

Мастерство участников оценивали в четыре этапа. На первом — проверка теоретических знаний, участники в форме теста должны были ответить на вопросы по специальности, а также правильно экипироваться. На втором — разборка и сборка доильных аппаратов. Затем — санитарная подготовка, процесс доения, гигиена и культура работы

Каждый из участников доил двух коров. Представители жюри наблюдали за конкурсантами и начисляли баллы, которые и выявили победителей.

«Все участники достойно справились с испытаниями и получили заслуженные призы и грамоты министерства. Лучшими по профессии стали операторы машинного доения коров Пушкинского, Коломенского и Наро-Фоминского округов», — отметил Разин.

Победителем стала Светлана Яресько из АО «Зеленоградское» Пушкинского городского округа. Второе место занял Савелий Крестинков, глава КФХ «Крестинков Савелий Федосеевич» городского округа Коломенский, третье место — Ольга Алешина из АО «Элинар» Наро-Фоминского городского округа.

В номинации «Самый опытный участник конкурса» победителем признана Раиса Марковкина из Ступинского хозяйства «Леонтьево» со стажем работы в профессии 30 лет. А самым молодым оператором стал Иван Бибиков – сельхозпредприятие «Золотой колосок» из Талдома.

«Стоит задача к 2020 году произвести в Подмосковье 1 миллион тонн молока, и для нас очень важно совершенствование профессионального мастерства и практических навыков работников молочного животноводства в технологии доения коров, а также популяризация передового опыта в организации машинного доения», — добавил министр.