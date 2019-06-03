РИАМО - 3 июн. Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прошел с 30 мая по 2 июня 2019 года в немецком городе Дуйсбург, спортсмен из Подмосковья Виталий Ершов в составе сборной России стал обладателем двух наград, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

«На втором этапе Кубка мира этого сезона сборная России заняла два призовых места. Примечательно, что в обоих заплывах, принесших медали нашей сборной, принимал участие подмосковный байдарочник Виталий Ершов. Это свидетельствует о его высокой степени как физической, так и моральной подготовки к стартам такого высокого уровня», — отметил министр физкультуры и спорта региона Роман Терюшков.

Серебряную медаль Ершов завоевал в соревновании байдарок-двоек на дистанции 500 метров. Там он выступал в паре с Олегом Гусевым. Они показали время 1 минуту 29,642 секунды и пропустив вперед только соперников из Германии.

Обладателем бронзовой медали Ершов стал в 500-метровом заплыве байдарок-четверок. Его экипаж стал третьим с результатом 1 минута 19,49 секунды. Золото вновь досталось немцам, серебро – сборной Словакии.

Впереди в календаре Ершова выступления на Европейских играх в Минске и на чемпионате мира в Венгрии.