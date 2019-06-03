РИАМО - 3 июн. Сразу в двух районах Зеленоградского округа Москвы запланировано масштабное обновление коммунальной системы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Столичные власти одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы по адресам: Сосновая аллея, владение 12 и Западный проезд, дом 3, строение 1.

«В Восточной зоне Зеленограда общая площадь реконструируемых очистных сооружений составит порядка 1,2 тысячи квадратных метров. Вся работа будет проведена в рамках существующих габаритов объекта», – пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В Северной промышленной зоне округа планируется заменить износившейся инженерные сооружения, нарастить их мощность, принимая во внимание увеличение общей нагрузки. В результате реконструкции площадь сооружений будет увеличена с 93 до 183 квадратных метров.

Княжевская добавила, что системное обновление коммунальных объектов направлено на улучшение качества жизни горожан.