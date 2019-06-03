РИАМО - 3 июн. ООО «ПИРС» из подмосковных Бронниц оштрафовано на 200 тысяч рублей за невыполнение требований земельного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Компания является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 10,9 гектара. Проверка показала, что на большей части земельного участка снят плодородный слой и присутствуют навалы земли. На момент проверки на участке работал бульдозер. Сельскохозяйственные угодья для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции не используются, участок также зарос сорняками.

«ООО «ПИРС» привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 200 тысяч рублей. Должностному лицу ООО «ПИРС» выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», – говорится в сообщении.

С начала 2019 года за нарушения земельного законодательства РФ управлением Россельхознадзора привлечено 63 юридических лица, общая сумма штрафов составила 23 миллиона рублей.