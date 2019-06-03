РИАМО - 3 июн. В Московской области стартовал областной конкурс «Лучший детский сад Подмосковья», в нем принимают участие дошкольные образовательные организации из 39 муниципальных образований, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Специальная комиссия будет оценивать имидж детсада, развитие инфраструктуры, внедрение дополнительных образовательных программ, участие и победы воспитанников и педагогов в конкурсах и выставках.

«Конкурс способствует распространению инновационного опыта работы дошкольных образовательных организаций в Московской области, а также повышению качества дошкольного образования, формированию позитивного имиджа дошкольного образования в Московской области. Эксперты тщательно проанализируют учреждения по всем критериям и выберут лучшее», — сказала Забралова.

Она добавила, что награждение победителя состоится в августе на форуме педагогов.

Конкурс проводится с 2015 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.