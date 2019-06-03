РИАМО - 3 июн. 863 объекта в Московской области привели в порядок за неделю благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора, внимание уделили детским площадкам, дорогам и контейнерным площадкам, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Устранено 95 нарушений на дорогах и внутридворовых проездах, приведено в порядок 35 контейнерных площадок», — сказал начальник Государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

Инспекторы уделили особое внимание состоянию детской игровой инфраструктуры Подмосковья. За неделю с помощью сотрудников ведомства устранили нарушения на 172 детских площадках.

«Было пресечено 12 нарушений тишины и покоя граждан, ликвидировано 63 единицы рекламного мусора, приведено в порядок 13 мест проведения земляных работ, 28 ограждений вдоль дорог. Пресечена парковка на газонах в 243 точках», — добавил Баженов.