РИАМО - 3 июн. В Подмосковье необходимо сделать все для обеспечения комфортного пребывания жителей и гостей на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства обратил внимание на важность создания гостеприимной атмосферы в Подмосковье.

«С наступлением лета необходимо сделать все, что связано с комфортным пребыванием жителей и гостей на территории Московской области. Завтра мы планируем подробно рассмотреть вопросы, касающиеся летнего отдыха, благоустройства, ремонта дорог, рекреационных зон, парков», — сказал Воробьев.

Ранее аналитическое агентство «ТурСтат» подготовило рейтинг регионов России, наиболее популярных у иностранных туристов в 2018 году. Подмосковье вошло в первую тройку рейтинга, заняв третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.