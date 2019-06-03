РИАМО - 3 июн. Работа на Петербургском экономическом форуме позволяет Подмосковью привлекать дополнительное финансирование в экономику региона, благодаря участию в мероприятии инвестиции в основной капитал Московской области в 2018 году достигли 890 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства подчеркнул, что на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге запланирована масштабная программа.

«Главное на предстоящей неделе – это Петербургский экономический форум. Традиционно мы проводим там насыщенные, результативные встречи, подписания соглашений с инвесторами - иностранными и отечественными. У нас достойные результаты по прошлым форумам, что позволило привлечь дополнительное финансирование в экономику Подмосковья», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в итоге в 2018-ом инвестиции в основной капитал Подмосковья достигли 890 миллиардов рублей.

«Цель, которая отражена в указе Президента и (которую – ред.) диктует нам жизнь, – это триллион рублей инвестиций в основной капитал, и эту планку мы планируем преодолеть уже в этом году», — отметил губернатор.

В этом году планируется подписание 36 новых соглашений, их реализация предполагает создание более 18,5 тысяч рабочих мест.

Во время поездки в Домодедово в минувшие выходные губернатору доложили о проектах по строительству второй очереди завода «Мираторг», четырехзвездочной гостиницы Holiday Inn на 148 номеров и многофункционального рекреационно-образовательного курорта «Тропический остров». На ПМЭФ будут проведены соответствующие встречи и подписаны соглашения. По итогу их реализации откроется еще около 2 тысяч новых рабочих мест.

«Домодедово - это муниципалитет, где профицит рабочих мест, сюда приезжают трудиться из других регионов, в том числе из Москвы», — подчеркнул Воробьев.

С 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные. По итогу реализации первых 12 проектов открыто более 2,7 тысячи рабочих мест, еще 21,7 тысячи появится в ближайшие годы.

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня.