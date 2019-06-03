РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В Подольске сотрудники пожарной охраны эвакуировали четырех человек в результате возгорания в квартире одного из домов на улице Циолковского, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Сегодня, 3 июня, в микрорайоне Кутузово Подольска в одном из домов на улице Циолковского произошел пожар в квартире. Было эвакуировано четыре человека. В настоящее время (по состоянию на 16:40, – ред.) пожар ликвидирован. Пострадавших нет», – сказал сотрудник пожарной охраны.

Он добавил, что в тушении принимали участие шесть единиц техники и 20 человек.