РИАМО - 3 июн. Двое неизвестных напали на 27-летнего жителя Тульской области на заправке на МКАД в районе пересечения с Калужским шоссе и угнали его автомобиль, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Преступление было совершено 2 июня около 05:30 на 41-м километре МКАД. Двое неизвестных угрожали мужчине предметом, похожим на пистолет, надели ему на голову полиэтиленовый пакет и скрылись на его автомобиле ВАЗ», — сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее двое человек с топором ограбили супружескую пару на полмиллиона рублей в новой Москве. Преступление было совершено вечером 1 июня. Злоумышленники скрылись на машине, которую позже обнаружили в районе пересечения МКАДа и Калужского шоссе.