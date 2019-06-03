РИАМО - 3 июн. В центральном выставочном зале «Манеж» наградили победителей конкурсной программы XXI международного фестиваля «Интермузей», три музея столицы вошли в число финалистов – Государственный музей истории ГУЛАГа, Биологический музей имени Тимирязева и Дарвиновский музей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В этом году на конкурс поступило более 330 заявок от 213 музеев. В финал вышло 20 проектов.
Государственный музей истории ГУЛАГа победил в номинации «Лучший просветительско-образовательный проект» с проектом «Урок памяти». Спецприз «За нестандартный подход к организации выставочной деятельности» получил проект «Засушенному – верить» Биологического музея имени К.А. Тимирязева.
Проект Государственного Дарвиновского музея «3D-предмет. Цифровая коллекция Дарвиновского музея» удостоен спецприза «За использование цифровых технологий в хранительской деятельности», а проект «Голос Севера» – спецприза «За сетевое взаимодействие».
Кроме того, столица как регион-партнер получила благодарность от оргкомитета «Интермузея». Все четыре дня на фестивале работал стенд музеев Москвы. Его организаторы провели 50 мероприятий для профессионалов и любителей музейного искусства.
Фестиваль «Интермузей» проводится с 1999 года. Ежегодно в нем принимают участие свыше трех тысяч специалистов более чем из 400 музеев мира.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии