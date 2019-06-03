РИАМО - 3 июн. В центральном выставочном зале «Манеж» наградили победителей конкурсной программы XXI международного фестиваля «Интермузей», три музея столицы вошли в число финалистов – Государственный музей истории ГУЛАГа, Биологический музей имени Тимирязева и Дарвиновский музей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За последние годы московские музеи совершили качественный скачок в работе с экспозициями и в уровне сервиса. Для нас очень важно признание этих изменений на таком высоком уровне. Однако главная оценка для музеев – это отклик посетителей, количество которых с 2010 года выросло на 70%», – отметил руководитель городского департамента культуры Александр Кибовский.

В этом году на конкурс поступило более 330 заявок от 213 музеев. В финал вышло 20 проектов.

Государственный музей истории ГУЛАГа победил в номинации «Лучший просветительско-образовательный проект» с проектом «Урок памяти». Спецприз «За нестандартный подход к организации выставочной деятельности» получил проект «Засушенному – верить» Биологического музея имени К.А. Тимирязева.

Проект Государственного Дарвиновского музея «3D-предмет. Цифровая коллекция Дарвиновского музея» удостоен спецприза «За использование цифровых технологий в хранительской деятельности», а проект «Голос Севера» – спецприза «За сетевое взаимодействие».

Кроме того, столица как регион-партнер получила благодарность от оргкомитета «Интермузея». Все четыре дня на фестивале работал стенд музеев Москвы. Его организаторы провели 50 мероприятий для профессионалов и любителей музейного искусства.

Фестиваль «Интермузей» проводится с 1999 года. Ежегодно в нем принимают участие свыше трех тысяч специалистов более чем из 400 музеев мира.