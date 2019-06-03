РИАМО - 3 июн. Новая детско-взрослая поликлиника появится в центре Москвы на Большом Строченовском переулке, владение 23А, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В настоящее время завершаются фасадные и отделочные работы, продолжается устройство внутренних инженерных систем и благоустройство территории. В ближайшее время начнется поставка и монтаж медицинского оборудования», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену для взрослого и детского населения. В детском отделении поликлиники разместятся блок процедурных выходного дня, педиатрическое отделение, отделение детей грудного возраста, отделение здорового ребенка, кабинеты специалистов, блок кабинетов функциональной диагностики, отделение восстановительного лечения, дневной стационар.

Взрослое отделение включает в себя терапевтическое отделение, кабинеты специалистов, блок кабинетов функциональной диагностики, отделение восстановительного лечения, дневной стационар. Подразделения и помещения поликлиники будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью.

Для удобства перемещения маломобильных групп появятся лифты, пандусы, тактильные, визуальные и световые указатели.

«Столичные поликлиники по поручению мэра Сергея Собянина переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов, который позволяет избегать очередей, повышать комфорт и доступность медицинской помощи. Всего в этом году за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы планируется ввести в эксплуатацию четыре новых поликлиники», – отметил Бочкарев.