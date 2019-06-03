РИАМО – 3 июн. Продажи новой Lada Granta Cross стартуют 12 июня, стоить она будет от 554,9 тысячи рублей, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Представители концерна отметили, что этот универсал будет обладать улучшенными характеристиками проходимости. Дорожный просвет автомобиля составляет рекордные для этого семейства 198 миллиметров. Его кузов оснащен защитным обвесом из прочного пластика, внутри машину оборудовали системой климат-контроля», — говорится в сообщении.

Lada Granta Cross будет иметь полный пакет шумоизоляции, в том числе и мягкими подкрылками в колесных арках, во всех комплектациях. Такие подкрылки эффективно гасят «пескоструй» и удары гравия.

Этот универсал станет самым доступным по цене в линейке Cross. Базовый вариант Classic с 1,6-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил и механикой стоит 554,9 тысячи рублей. Максимально оснащенная комплектация Luxe с двигателем 106 лошадиных сил и механической коробкой передач обойдется покупателю в 618,9 тысячи рублей. Такой же вариант, но с автоматом — 643,9 тысячи рублей.