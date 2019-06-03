РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Дети забросали камнями припаркованный автомобиль в микрорайоне Кузнечики Подольска, следует из видео, присланного очевидцем.

Инцидент произошел в понедельник днем в микрорайоне Кузнечики Подольска у дома №7 по улице Генерала Стрельбицкого.

На кадрах видно, как четверо школьников стоят у припаркованного автомобиля, после чего двое из них кидают, предположительно, камни в лобовое стекло машины.

Автор видео пояснила, что девочка, которая вместе с другими детьми кидала камни на машину, возмущалась из-за того, что стекло никак не разбивалось.