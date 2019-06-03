РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Уголовное дело возбудили в подмосковном Подольске по факту ранения мужчины в результате ссоры, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Рано утром 2 июня четыре человека подрались в районе улиц Мраморная, дом №4 и Ульяновых, дом №15 в микрорайоне Парковый Подольска. Один из них выстрелил в своего оппонента в ходе ссоры, в результате пострадавшего госпитализировали. По словам свидетеля, мужчины сначала кидались друг в друга камнями, а затем один из них вытащил пистолет и выстрелил в брата своей бывшей жены.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»», – сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что стрелявшему грозит до 10 лет лишения свободы.