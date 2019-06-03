РИАМО - 3 июн. В Московской области 3 июня прошел экзамен по русскому языку, в нем приняли участие почти 35 тысяч выпускников одиннадцатых классов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«За всеми испытаниями следят общественные наблюдатели. Сегодня их на площадках 848, в том числе 262 представителей Российского союза молодежи. Экзамен важный, он является обязательным для получения аттестата, в связи с этим уровень волнения, конечно, высокий, но наши специалисты создают на местах очень дружелюбную атмосферу, помогают ребятам со всеми организационными вопросами. Уверена, испытание пройдет успешно. С результатами ребята ознакомятся не позднее 20 июня», – отметила Забралова.

Для проведения испытания задействован 271 пункт проведения, в том числе 17 на дому. Экзамен прошел в штатном режиме. Пункты проведения оборудовали всем необходимым.

«Не было зафиксировано никаких нарушений, сотрудники работали четко и быстро, все возникающие вопросы решались в рабочем режиме. Конечно, такая дисциплина отразилась и на самих экзаменуемых, ребята спокойно решали задания», – рассказала общественный наблюдатель из городского округа Пущино, мама десятиклассника Наталья Абашина.

Впечатлениями поделились и сами выпускники. Ученица школы №3 имени Д.Ф. Лавриненко города Протвино Елизавета Волкова отметила, что приятная атмосфера школы и добродушные педагоги помогли справиться с переживаниями перед испытанием.

«Сначала, конечно, было страшно. Хоть я и основательно готовилась к экзамену, но боялась забыть все правила, получив свой комплект документов. Но приятные наблюдатели, спокойная обстановка в кабинете помогла собраться с мыслями и вспомнить всю важную информацию. Я легко справилась с испытанием, надеюсь получить высокий балл. Планирую поступать на филологический факультет – знания по русскому языку являются определяющими», – рассказала выпускница.