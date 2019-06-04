Творческий лагерь «Академия звезд»

© официальный сайт лагеря Академия звезд

Для развития детских талантов в лагере работают четыре программы: «Танцы», «Кино», «Театр» и «Вокал». В числе преподавателей профессиональные хореографы, певцы, музыканты, актеры и т.п. Занятия во многом развлекательные: например, дети могут написать собственный сценарий и снять по нему фильм или создать свой мюзикл.

Тут есть и общелагерная развлекательная программа с телевизионным уклоном: проводятся КВН, конкурс «Самый умный», конкурс «Музыкальный калейдоскоп», юмористическое шоу и т.п.

На территории расположены футбольное поле, бассейн, теннисные корты. Устраиваются соревнования по стрельбе из лука, перетягиванию каната, спартакиады и пр.

Возраст детей: 7-15 лет

Где: г.о. Истра, база отдыха «Красная гвоздика», 50-60 км от МКАД по Новорижскому ш., 12 км от г. Истра

Цена: 41 800–47 800 рублей (13 дней)

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Современные развивающие лагеря SmartCamp

© официальный сайт лагеря Смарткэмп

SmartCamp предлагает порядка 10 образовательно-развлекательных программ. Например, лагерь «Наноробокэмп» посвящен робототехнике и информационным технологиям, «Лига Экскалибур» – историко-ролевому направлению, «Лига киберспорта» – спорту, туризму и видеоиграм. В этом году одна из программ этого направления называется «FiFA 2019. World Cup».

Помимо образовательных мероприятий (мастер-классов, прикладных занятий от программирования до боя на мечах) тут есть множество развлечений. В зависимости от тематики проводятся ролевые игры, например, по «Звездным войнам», «Майнкрафту», «Ведьмаку» и пр. Устраиваются пенные вечеринки, фестиваль красок, детективные квесты, VR-игры и турниры и т.п.

Спортивные опции зависят от конкретной программы и могут включать в себя: катание на гироскутерах, футбол и флорбол, бассейн, хамам, соляную пещеру.

Возраст детей: 5–17 лет (в зависимости от программы)

Где: зависит от конкретной программы, см. на сайте

Цена: 45 500–48 700 рублей (13 дней)

Креативный лагерь «Вуаля»

© официальный сайт лагеря Вуаля

Каждый сезон в лагере «Вуаля» тематический. Среди программ этого лета «Хогвартс: пропавший директор», «Джуманджи: игра началась», «Орел и Решка: перезагрузка» и другие. Программа определяет сюжетную ролевую игру для всего лагеря. На мастер-классах детей научат рисовать граффити или плести фенечки, жонглировать или делать баскетбольные трюки с мячом.

В лагере проводятся «Just Dance Турнир» – музыкально-танцевальная игра, в которой ребята повторяют движения танцоров с экрана, чтобы заработать очки; «Холи фест», на котором ребята разрисовывают все вокруг сухими красками; турниры по лазертагу, «Снежное шоу» – дискотека с искусственным снегом и спецэффектами, водные битвы и т.п.

На свежем воздухе оборудованы площадки для баскетбола и волейбола, есть настольный теннис, открытый и крытый бассейны. Лагерь находится в сосновом бору.

Возраст детей: 9-13 лет.

Где: детский лагерь «Звездочка», г.о. Чехов, 72 км от МКАД по Симферопольскому шоссе

Цена: 32 500 рублей (11 дней)

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Лагерь активного отдыха «Кислород»

© официальный сайт лагеря Кислород

Здесь нет традиционных программ, делается упор на физическое развитие и активность. В путевку включена поездка в парк активного отдыха «Action Park», где дети смогут посетить батутный центр, скалодром, ниндзя-квест, поиграть в пейнтбол. Один раз за сезон доступны катание на роликах, стрельба из пневматической винтовки, турнир по аэрохоккею, лазертаг, бампербол.

На протяжении всей смены организуются спорт-часы: игра в баскетбол, волейбол, футбол и флорбол. Есть занятия йогой и танцами, проводятся танцевальные флешмобы и стратегические игры на местности. Работают крытый бассейн, хамам и сауна.

Возраст детей: 11–15 лет

Где: event-комплекс «Олимп», Коломенский г.о., д. Малое Уварово

Цена: 40 000 рублей (12 дней)

Познавательный лагерь «Галилео Кидс. Лето» от «Лидерлайф»

© официальная группа лагеря Галилео кидс «ВКонтакте»

Здесь дети узнают об окружающем мире: других странах и континентах, флоре и фауне, технике и научных изобретениях и т.п.

Ребятам предлагаются занимательные занятия по физике, химии и другим наукам.

Приятное совмещается с полезным, например, проводятся биологические прогулки для познания окружающего мира, викторина «Страны и континенты» для знакомства с чужими культурами, правила дорожного движения преподносятся в виде интерактивной игры.

В зависимости от смены и выбранного места проживания развлечения могут варьироваться. Среди них: мини-зоопарк, пневматический тир, бильярд, пейнтбол, сауна и бассейн. Помимо традиционных волейбола, настольного тенниса и бадминтона тут есть возможность поиграть в петанк, дартс, городки и покататься на велосипедах.

В цену включены посещение музея игрушки и профессиональная фотосессия.

Возраст детей: 8–12 лет

Где: 1 и 2 смены: Одинцовский г.о, дом отдыха «Покровское»; 3–5 смены: Одинцовский г.о., г. Голицыно, база отдыха «УМЦ Голицыно».

Цена: 43 801–46 801 рублей (14 дней)

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Фэнтези-лагерь «Штормград» от «Дружите.ру»

© официальный сайт лагеря Штормград

Все мастер-классы и развивающие уроки проходят в виде ролевой игры, педагоги играют ее ключевых персонажей и носят стилизованные костюмы, поэтому погружение гарантировано. На каждую из шести смен приходится своя программа, например, «Да здравствует король!» посвящена конфликту оборотней и вампиров, а «Мир без прошлого» – открытию неизведанной фэнтези-страны Элинор. Погружаясь в сказочную жизнь, ребята изучают «алхимию» (занятия на базе химии, физики и математики), ремесла (кожевенное дело, изготовление игрушек и аксессуаров и т.п.), могут вступить в «гильдию бардов», чтобы научиться петь, танцевать исторические танцы и т.п.

Не забывают тут и о физическом развитии ребят, в рамках программ можно научиться, например, стрельбе из лука, фехтованию, а также поиграть в классические футбол, волейбол, баскетбол и др.

Возраст детей: 7–17 лет

Где: г.о. Руза, д. Матвейцево, база отдыха «Озерный»

Цена: 46 900 – 52 900 рублей (14 дней)

Лагерь с изучением английского «Хогвартс. Турнир волшебников» от «Робинзонады»

© официальный сайт лагеря Робинзонада

Ребенка ждет полное погружение в «мир магии», они смогут поучаствовать в волшебном турнире. Детям выдадут мантии.

Играя в Хогвартс, ребята научатся разводить костры и пройдут веревочную трассу, познают зоологию и ботанику, а также подтянут английский, в том числе с носителями языка.

На территории: бассейн, площадки для игры в мяч, дартс, ориентировочный лабиринт, веревочная трасса «Тарзания», тир, квест-парк, возможно катание на лодках. А еще можно будет поиграть в «квиддич» с несколькими мячами.

Пансионат расположен на берегу Озернинского водохранилища.

Возраст детей: 9–12 лет

Где: г.о. Руза, д. Нововолково, пансионат «Парус»

Цена: 50 500–52 700 рублей (13 дней).

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