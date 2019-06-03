РИАМО - 3 июн. Для празднования Ураза-байрама на территории Подмосковья подготовили 47 площадок в местах компактного проживания мусульман, сообщила РИАМО в понедельник министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

«В Московской области в текущем году праздничные мероприятия по случаю Ураза-байрама пройдут на 47 площадках, это больше, чем в прошлом году, на восемь мест проведения праздничного богослужения. Они определены с учетом мест компактного проживания мусульман. Площадки будут оборудованы всем необходимым для проведения праздничного богослужения, обеспечены медицинское сопровождение и безопасность для верующих. Ожидаемое количество участников – более 110 тысяч человек», - сказала Плещева.

Духовное управление мусульман Московской области насчитывает 50 общин, из них четыре - мусульманские центры. В прошлом году в регионе открыли татарский мусульманский культурный центр.

Молельные дома и культурные центры являются местом сбора и общения верующих, там ведется работа в рамках социально значимых региональных проектов (акция «Посади свое дерево», премия «Наше Подмосковье» и другие). Имамы ведут не только проповедническую духовную деятельность, но и активно взаимодействуют с общественными организациями и органами власти. Некоторые имамы являются депутатами муниципальных образований, внештатными инспекторами Госадмтехнадзора.

Председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан хазрат Аббясов отметил, что мусульманские общины Подмосковья и муниципальные власти проделали большую работу по подготовке к празднованию Ураза-байрама.

Аббясов также поблагодарил правительство Московской области, Главное управление социальных коммуникаций региона, муниципальные власти и правоохранительные органы за оперативную, слаженную работу по организации площадок для проведения праздничных молитв.

Ураза-байрам – исламский праздник, который отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день праздника мусульмане совершают ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.