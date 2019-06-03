РИАМО - 3 июн. Рабочие приступили к устройству системы подогрева ступеней в парке Победы в Зеленограде, ее проведут в рамках комплексного благоустройства и озеленения парка, которое завершится в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Вмонтированный в ступени греющий кабель предотвратит образование льда на ступенях, это поспособствует более комфортному передвижению посетителей.

«Система обогрева ступеней появится на главной лестнице, которая ведет в парк с Центральной площади и на лестницах вдоль каскадного фонтана. Площадь обогреваемой поверхности составит около 900 квадратных метров. На сегодняшний день уложено уже около 2,5 тысячи метров греющего кабеля на площади более 550 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Специалистам предстоит проложить еще 1,5 тысячи метров. Для того, чтобы талая вода не скапливалась на площадках, ведется устройство дренажной системы.

Сейчас в парке активно ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети и сетей электроснабжения. Помимо этого, проводится реконструкция фонтана и ремонт подпорных стен. На территории всего парка дополнительно высадят различные виды деревьев и кустарников. Также здесь разобьют цветники и обустроят газоны. Завершить благоустройство парка Победы в Зеленограде планируется в 2019 году.