РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 июн. В подмосковных Люберцах организовали шесть пунктов, в которых можно будет проконсультироваться по подаче проектов на губернаторскую премию «Наше Подмосковье», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Третьего июня стартовала ежегодная премия губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

«Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 августа. В 2019 году для оказания методико-консультационной помощи соискателям премии в городском округе Люберцы организовано шесть пунктов», – сказал Ружицкий.

В горокруге пункты находятся по адресу: Октябрьский проспект, дом №190, кабинет 117; улица Звуковая, дом №4, кабинет 217. В поселке Красково соискателей будут консультировать в доме №39 на улице Карла Маркса в кабинете 6. В поселке Малаховка жителей ждут в доме №1А на Комсомольской улице в кабинете 21, в Октябрьском – в доме №5 на Комсомольской улице. Жителей поселка Томилино будут консультировать по адресу: улица Пушкина, дом №9-9А, кабинет 6.

В 2018 году на премию «Наше Подмосковье» подали около 20,5 тысяч проектов, в которых участвовало более 75 тысяч человек. Проекты подавались в одну из четырех категорий: инициатива, команда, объединение, сообщество. Призовой фонд премии в 2018 году составил 180 миллионов рублей. Количество победителей – 2018 человек.