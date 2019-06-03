РИАМО - 3 июн. Индекс цен производителей промышленных товаров в апреле в Москве, по сравнению с мартом, составил 99,7%, а индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем составил 105,9%, говорится в материалах, опубликованных на сайте Мосгорстата.

«Индекс цен производителей промышленных товаров в апреле 2019 года, относительно марта 2019 года, составил 99,7%, в том числе индекс цен на продукцию обрабатывающих производств – 99,9%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 98,7%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 100%», – говорится в документе.

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в апреле 2019 года, по сравнению с мартом 2019 года, составил 105,9%.