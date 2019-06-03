РИАМО - 3 июн. Бесплатные аудиогиды на четырех языках появятся в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ с 4 июня, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

Павильон «Москвы» на Сиреневой аллее Выставки достижений народного хозяйства решили снабдить аудиогидами на английском, немецком, французском и китайском языках, так как он стал одним из туристических центров столицы, и с каждым днем количество отечественных и иностранных гостей в нем увеличивается.

«Аудиогиды будут выдаваться на стойке ресепшен у администратора. Вместе с ними экскурсантам предложат информационный буклет с перечнем объектов, обозначенных на макете Москвы. Информация на аудиогидах представлена в двух форматах: общая экскурсия по макету, а также краткая информация по наиболее значимым объектам. Они обозначены цифровыми кодами для удобства навигации и прослушивания информации в любой последовательности», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новый рекорд посещаемости зафиксировали в этом павильоне в мае — 63 тысячи 933 человека. Это почти в два раза больше, чем в сентябре 2018 года — тогда макет увидело 33 тысячи 623 человека.

Руководитель департамента напомнил, что на сегодняшний день общая площадь макета Москвы составляет 368 квадратных метров. Там представлено 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы, включая Кремль и другие достопримечательности.

На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке — территорией завода «Серп и молот», на юго-западе — Московским дворцом молодежи, а на западе — Белорусским вокзалом.

Масштаб модели — 1:400. Ее главные особенности — детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно.

Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки, при этом 16 тысяч объектов на макете имеют индивидуальную подсветку, которая может регулироваться по яркости. Теплым желтым светом подсвечены жилые дома, холодным – административные здания, синим – мосты, зеленым – парки и скверы.

По итогам 2018 года «Макет Москвы» наградили знаком «Хорошее место» от сервиса «Яндекс.Карты».