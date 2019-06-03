РИАМО - 3 июн. Проектирование дошкольного образовательного учреждения на 125 мест на улице Южной в Ивантеевке завершено, проект получил положительное заключение государственной экспертизы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В двухэтажном здании разместятся шесть групповых ячеек со спальными и игровыми комнатами, спортивный и актовый залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составит свыше 2,2 тысячи квадратных метров», – уточнил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

На прилегающей территории обустроят детские игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы, места для отдыха, выполнят комплексное озеленение всей территории детсада.

Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Проектирование и строительство детского сада предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию намечены на 2020 год.