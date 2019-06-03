РИАМО – 3 июн. С начала текущего года дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Московской железной дороги стало почти вдвое меньше по сравнению с прошлогодними показателями, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Основной причиной ДТП стало нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

«Количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Московской железной дороги с начала 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – с 23 до 13 случаев, в том числе уменьшилось количество пострадавших с 23 до 5 человек (число погибших снизилось с 8 до 2 человек). Все пострадавшие – водители и пассажиры автомобильного транспорта», – говорится в сообщении.

Всего с начала года произошло три ДТП в Московской и Курской областях, по два – в Тульской, Рязанской и Смоленской и еще одно столкновение автомобильного транспорта с железнодорожным – в Брянской области.

Работники МЖД призвали водителей всегда соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах и учитывать невозможность мгновенной остановки поезда.

Чтобы обеспечить еще большую безопасность движения в местах пересечения железных и автомобильных дорог, на территории МЖД запланировали отремонтировать свыше 200 переездов. Для этих целей выделят 80 миллионов рублей.