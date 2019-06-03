РИАМО - 3 июн. Сведения в отношении компании «МТБ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения общества от заключения контракта на оказание услуг с министерством жилищной политики Московской области, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.

Согласно представленным сведениям, министерство направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок, но ООО «МТБ» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения.

«Министерству поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов муниципального имущества. На заседании комиссии УФАС фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», - говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольный орган пришел к выводу, что сведения в отношении ООО «МТБ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.