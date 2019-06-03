РИАМО - 3 июн. Городской проект «Чудо техники» изучил, какие гаджеты и с какими поломками москвичи сдают в ремонт чаще всего, по данным исследования, треть ремонтируемых смартфонов составляют Apple iPhone, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

По данным исследования, на долю пользователей Apple приходится около 33% обращений. На втором месте Samsung – 18%. На третьем месте – Xiaomi (12%).

«За последний год виден явный тренд на рост доли китайских брендов в ремонте (27% против 17% прошлого года). Особенно здесь заметны Xiaomi и Huawei. Среди китайских смартфонов, поступающих в ремонт проекта «Чудо техники», каждый второй нуждается в замене экрана», – говорится в сообщении.

Ремонт экрана является самой частой причиной обращения в сервис. Но владельцы китайских брендов обращаются с такой проблемой чаще среднего. Среди владельцев смартфонов Apple и Samsung только каждый третий поступивший в ремонт гаджет нуждается в замене экрана. Пользователи Apple чаще пользователей других брендов обращаются с просьбой заменить батарею.

«Самые ремонтируемые в Москве модели смартфонов Apple – это iPhone 6, 5S, 5, 6S. Среди Samsung – A5, S3, A3. То есть это линейки устройств, выпущенных 5-7 лет назад», – сказала руководитель проекта «Чудо техники» Олеся Кузьмина.

Из китайских смартфонов москвичи чаще всего сдают в ремонт Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4, Redmi 4X.

В сравнении стоимости телефона со стоимостью ремонта, то самый дорогой ремонт выходит у Xiaomi. За него владелец отдает примерно треть стоимость нового устройства. Владелец Samsung – четверть стоимости нового гаджета. А вот смартфоны Apple самые дешевые в ремонте, если оценивать его относительно стоимости смартфона – всего 13%.

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