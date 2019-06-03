РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В Подольске около 1 тысячи человек посетили семейный фестиваль «Улыбка детства», сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия Евгения Праздничная.

Семейный фестиваль «Улыбка детства» проходил в парке Талалихина 2 июня с 16:00. В программе было выступление коллективов Москвы и Московской области, шоу мыльных пузырей, семейные спортивные соревнования, конкурсы, детская дискотека и многое другое. Фестиваль проходил в поддержку волонтерского движения «Ничьи дети».

«На фестивале, помимо развлекательной программы, собирали помощь для детей-отказников. Всего мероприятие в парке в этот день посетили около 1 тысячи жителей горокруга. В ходе фестиваля мы собрали около 8 тысяч рублей, а также много средств личной гигиены, детское питание и многое другое», – сказала Праздничная.