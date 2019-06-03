РИАМО - 3 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с победителями и призерами VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), которые представляли на соревнованиях Подмосковье, поблагодарил их и вручил награды, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Московская область традиционно лидирует в самых разных номинациях. Очень надеюсь, что каждая следующая команда будет и более представительной, будет больше участников вовлечено. Команда растет, профессионалов становится больше, это очень приятно. Приятно, что мы взяли в два раза больше медалей, это серьезная заявка на успех. Мы большой регион, у нас серьезное внимание уделяется профессиональному образованию, и спрос на высококвалифицированные рабочие профессии очень высок», - сказал Воробьев.

VII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел с 20 по 24 мая в Казани. Сборная Подмосковья заняла третье место в общекомандном зачете: первые места заняли 23 человека, вторые - 18 и третьи – 28 человек. Медаль за профессионализм получили 17 призеров.

В бюджете Московской области предусмотрены средства на выплату денежного поощрения победителям и призерам чемпионата WorldSkills Russia, а также их наставникам.

Размер денежного поощрения по итогам национального чемпионата составляет: по 150 тысяч рублей победителю (за первое место) и его наставнику; по 125 тысяч рублей призеру (за второе место) и его наставнику; по 100 тысяч рублей призеру (за третье место) и его наставнику; по 50 тысяч рублей участнику, награжденному медалью за профессионализм, и его наставнику.

Московская область участвует в движении WorldSkills с 2012 года, когда Россия только вступила в международное движение WorldSkills International. В течение шести лет Подмосковье входит в первую пятерку в рейтинге субъектов РФ по результатам участия в движении WorldSkills.