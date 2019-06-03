РИАМО - 3 июн. Представитель Подмосковья Георгий Елбакиев завоевал золото Кубка Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок в возрастной категории до 21 года, соревнование прошло с 1 по 2 июня 2019 года в австрийском городе Лейбниц, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Так, Елбакиев занял первое место в весовой категории до 73 килограммов, победив соперников из Японии и Италии. Третье место тоже досталось представителю России — его обладателем стал Махмадбек Махмадбеков.

«Боевые искусства в Подмосковье имеют большую популярность. Спортсмены, тренирующиеся в спортивных школах нашего региона, впоследствии становятся профессионалами, способными конкурировать с представителями других стран на самом высоком уровне», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Министр отметил, что по ходу текущего сезона Елбакиев уже не впервые поднимается на пьедесталы международных соревнований. Он считает, что его награды и, в частности, медаль высшей пробы на юниорском Кубке Европы обусловлены как стремлением самого спортсмена побеждать, так и грамотной работой тренерского состава.