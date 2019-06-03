РИАМО - 3 июн. В Московской области перед судом предстанет контрабандист, который пытался провезли в аэропорту «Шереметьево» алмазы и ювелирные украшения в носке, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Первый заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).

«Злоумышленник на территории иностранного государства передал своему подельнику 33 ограненных природных алмаза и ювелирные изделия, которые тот спрятал от сотрудников таможни в носок. Затем соучастник прибыл в международный аэропорт «Шереметьево», где драгоценности были обнаружены и изъяты», – говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Виновному могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В отношении подельника также возбуждено уголовное дело о контрабанда стратегически важных товаров.