РИАМО - 3 июн. Заслуженный артист РФ Геннадий Матвеев скончался 1 июня на 74-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам. Светлая память! Похороны состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12 часов дня», – говорится в сообщении.

Матвеев родился 24 мая 1946 года. Окончил Щукинское театральное училище, играл в Московском театре миниатюр, театрах «Ангажемент», «Вернисаж», Центре имени Вс. Мейерхольда и других.

В 80-е годы играл сказочных персонажей в «Спокойной ночи, малыши». Писал стихи и песни, такие как «В снежной шапке сосна» и «Качаются сосны, березы…»

В творческой биографии актера более 80 фильмов, в том числе «Товарищи полицейские», «Самара», «Человек-приманка», «Дельта», «Последний мент» и другие.