РИАМО - 3 июн. Оборот розничной торговли в апреле 2019 года в столице составил 408,9 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,3% к соответствующему периоду 2018 года, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Мосгорстата.

«В апреле 2019 года оборот розничной торговли на 91,9% сформировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 8,1% (в апреле 2018 года – соответственно 91,5% и 8,5%)», — говорится в документе.

В январе-апреле 2019 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 55,3%, непродовольственных товаров – 44,7% (в январе-апреле 2018 года – 54,8% и 45,2% соответственно).