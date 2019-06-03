РИАМО - 3 июн. Строительство храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы предусмотрено в рамках создания транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» на юго-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В понедельник в Москве открыли первый участок новой Некрасовской линии метро. Участок включает четыре станции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».

«На базе станции «Некрасовка» создадут крупный ТПУ, который одновременно будет служить и главным общественным пространством района – центром притяжения местных жителей. Помимо сравнительно небольшой технологической части, в состав ТПУ войдут уникальный ФОК, включающий ледовый дворец, бассейн, спортивные залы, и ТРЦ. Также будет построен храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Территория ТПУ станет большим зеленым парком», - говорится в сообщении.

Новая «розовая» ветка метро обеспечит наиболее быстрым и комфортным городским транспортом 800 тысяч человек – жителей московских районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области. В среднем пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день.

Кроме того, Некрасовская линия станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской линии, который в настоящее время работает в режиме хронической перегрузки. Также с открытием новых станций метро уменьшится нагрузка на прилегающую улично-дорожную сеть, включая Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что на каждой станции первого участка Некрасовской линии столичного метро появится ТПУ. Суммарный пассажиропоток четырех ТПУ в час пик составит почти 150 тысяч человек, а ежесуточный – около 800 тысяч человек.