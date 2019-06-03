РИАМО - 3 июн. Проживающие в Подмосковье мусульмане могут приобрести халяльное мясо для приготовления блюд на Ураза-байрам в 25 магазинах на территории региона, сообщил РИАМО в понедельник министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Мусульмане будут отмечать Ураза-байрам 4 июня.

«В Подмосковье халяльное мясо можно купить в 25 магазинах, среди них как сетевые магазины, так и магазины при мечетях», - сказал Посаженников.

Данные магазины расположены в Балашихе, Люберцах, Воскресенске, Домодедове, Коломне, Долгопрудном и других городах.

Ураза-байрам – исламский праздник, который отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день праздника мусульмане совершают ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.