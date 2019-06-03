РИАМО - 3 июн. Сотрудники московского уголовного розыска задержали одного из подозреваемых в мошенничестве в отношении 74-летнего пенсионера из Подмосковья, который отдал неизвестным 1 миллион рублей под воздействием неизвестного вещества, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

74-летний житель Подмосковья сообщил в дежурную часть полиции о том, что незнакомые мужчины попросили его помочь обналичить денежные средства. Для этого пенсионеру необходимо было снять деньги со своего лицевого счета и передать им, после чего аналогичная сумма должна была поступить на его счет из другого государства.

«После того, как потерпевший выполнил требования злоумышленников, те сообщили ему, что перевод денежных средств не состоялся, возвратили наличность и отвезли домой. Через некоторое время пенсионер обнаружил, что незнакомцы вручили ему поддельные купюры. Общая сумма ущерба составила 1 миллион рублей», – говорится в сообщении.

Незадолго до произошедшего подозреваемые заезжали на автозаправку, где угостили пожилого мужчину чашкой кофе, подсыпав в него неизвестное вещество, которое могло повлиять на его самочувствие и сознание. Возбуждено уголовное дело. Личность одного из сообщников установлена, он задержан и арестован.