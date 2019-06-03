РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Бездомная собака укусила 15-летнюю девочку и насмерть загрызла ее питомца - йорка, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

По его словам, 2 июня девочка со своим питомцем гуляла во дворе дома №3 по Октябрьскому проспекту. Во время прогулки на них накинулась бездомная собака. Она вцепилась в йорка, девочка попыталась спасти своего питомца, но у нее ничего не вышло. Затем дворняга укусила и саму девушку.

«Мы услышали крик девушки и выглянули в окно. Она звала на помощь и бежала за дворнягой, которая в зубах держала истерзанную собачку. Началось все с того, что бездомная собака подбежала к девушке во время прогулки с йорком, накинулась на него и начала кусать. Девушка попыталась защитить своего питомца, но дворняга также прокусила руку девушки до кости», – сказал очевидец.

По его словам, все соседи и все те, кто находился рядом, выбежали на помощь девушке.

«Она упала рядом со своей собачкой, а дворняга убежала. Пострадавшего йорка отнесли в ветеринарную клинику. Та же бездомная собака начала накидываться на людей, которые несли истерзанную собачку в клинику. В итоге дворняга накинулась на женщину и ее шпица и погрызла их», – продолжил очевидец.

Он уточнил, что шпиц остался жив.

«Мы и остальные соседи стояли с девушкой, истекающей кровью, и ждали скорую помощь и полицию. Полиция вообще не спешила, а вот скорая приехала быстро, девушка уже теряла сознание. В это время эта же собака напала на мужчину уже возле ТЦ «Феникс», – сказал очевидец.

Горпорталу «РИАМО в Люберцах» пока не удалось получить комментарий у правоохранительных органов.