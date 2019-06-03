РИАМО - 3 июн. Комиссия Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям рекомендовала столичному парламенту в первом чтении принять проект постановления об установке памятного знака, посвященного чемпионату мира по футболу, который прошел в России летом 2018 года, сообщил в понедельник председатель профильной комиссии Евгений Герасимов.

Герасимов озвучил заключение на проект постановления Мосгордумы «О внесении изменения в постановление Московской городской думы от 27 июня 2001 года №97 «О перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения».

«Проектом постановления предлагается дополнить перечень предложений «О возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения» пунктом, содержащим предложение о возведении памятного знака, посвященного чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. Комиссия рекомендует Московской городской думе принять проект постановления в первом чтении, при отсутствии поправок - в целом», - сказал Герасимов.

Он уточнил, что памятный знак, посвященный чемпионату мира по футболу, установят только на Никольской улице.

Ранее председатель комиссии по монументальному искусству Мосгордумы Игорь Воскресенский сообщал, что памятный знак в честь ЧМ-2018 по футболу разделят на две части. Одну планировалось установить на Никольской улице, вторую – на Аллее спортивной славы в «Лужниках».

Чемпионат мира по футболу в 2018 году проходил в России в первый раз, он длился месяц – с 14 июня по 15 июля. Победителем первенства стала сборная Франции.