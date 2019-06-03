РИАМО - 3 июн. На первом участке новой Некрасовской линии московского метро построят четыре транспортно-пересадочных узла, их общий пассажиропоток составит более 800 тысяч человек в сутки, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Первый участок «розовой» ветки метро открыли в понедельник. Участок включает четыре станции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».

«На каждой станции нового участка Некрасовской линии метро планируется построить транспортно-пересадочный узел. Это позволит обеспечить горожан комфортными условиями пересадки с одного вида транспорта на другой и улучшить дорожную обстановку на юго-востоке Москвы», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По оценкам экспертов, суммарный пассажиропоток четырех ТПУ в час пик составит почти 150 тысяч человек, а ежесуточный – около 800 тысяч человек.

«Кроме того, помимо пересадочной функции, эти ТПУ станут новыми районными точками притяжения со спортивной, развлекательной и деловой инфраструктурой. По этим объектам уже ведутся строительные работы», - добавил Хуснуллин.

По его словам, на территории ТПУ «Некрасовка» ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и катком, будет обустроен парк, а также появится торгово-развлекательный центр. В составе ТПУ «Лухмановская» расположится автовокзал и офисные здания.

Проект ТПУ «Лермонтовский проспект» - одного из крупнейших в этом районе - предусматривает строительство подземного пассажирского распределительного уровня, перехватывающего паркинга на 750 машино-мест, многофункционального центра, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также административных зданий. Около транспортного узла «Улица Дмитриевского» будет построено несколько жилых домов, перехватывающих паркингов и небольших магазинов.

Хуснуллин подчеркнул, что территории около новых станций метро и ТПУ будут благоустроены: здесь появятся пешеходные зоны, скверы и зеленые зоны.

Строительство второго участка Некрасовской линии метро от станции «Косино» до «Нижегородской» планируется завершить до конца текущего года. Данная ветка необходима для 800 тысяч жителей районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка и подмосковного города Люберцы.