РИАМО - 3 июн. ООО «Проминвест» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за нарушения условий контракта при ремонте улично-дорожной сети поселения Лесной городок Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ.

Администрация поселения заключила с компанией контракт на ремонт дорог, но из-за нарушений договор был расторгнут в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы и изучив предоставленные доказательства, управление включило ООО «Проминвест» в реестр недобросовестных поставщиков.