РИАМО - 3 июн. Площадка книжного фестиваля «Красная площадь» работает в центре Москвы в штатном режиме, эвакуация посетителей не проводилась, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы фестиваля.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что днем в понедельник посетителей Красной площади и ГУМа эвакуировали в связи с проведением учений экстренных служб.

«У нас не было эвакуации, на фестивале очень много людей. Эвакуировали ГУМ, но это, как сказали, была плановая эвакуация. Минут 30-40 назад всех запустили», - сказал собеседник агентства.

Книжный фестиваль «Красная площадь» проходит в Москве с 1 по 6 июня. В этом году фестиваль проводят в пятый раз. В общей сложности запланировано 500 мероприятий.