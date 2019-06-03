РИАМО - 3 июн. «Аэроэкспресс» сообщает об изменениях в графике движения поездов на Внуковском направлении в ночь с 8 на 9 июня в связи с проведением плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Убедительно просим пассажиров предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заблаговременно прибывать в терминалы «Аэроэкспресс», — говорится в сообщении.

Поезд от Киевского вокзала вместо 22:00, 23:00, 00:01, 06:00, 07:00, 09:00 отправится в 22:20, 23:02, 00:17, 05:48, 07:03, 08:50.

От аэропорта «Внуково» вместо 23:00, 00:01, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00 поезда отправятся в 23:23, 23:58, 05:40, 06:44, 07:54, 09:12.

Узнать актуальную информацию о расписании движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 (с мобильных) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.