РИАМО – 3 июн. «Яндекс.Такси» ввел услугу вызова грузового автомобиля, за дополнительную плату можно будет вызвать и грузчиков, которые помогут донести вещи до машины, сообщается в блоге компании.

«В «Яндекс.Такси» теперь можно вызвать грузовую машину. Такая услуга пригодится, если вам нужно переехать, довезти из магазина новый диван или стройматериалы для ремонта. Заказать фургон для больших вещей так же легко, как обычное такси. А следить за поездкой можно прямо в приложении», – говорится в сообщении.

Вместе с грузовой машиной можно вызвать одного или двух грузчиков. Они приедут с водителем и помогут перенести тяжести – эта опция появилась в «Пожеланиях» к поездке. При этом в салоне точно будет одно пассажирское место, чтобы пассажир мог сопровождать свои вещи.

Грузовики приезжают в среднем через 20-25 минут после заказа. Стоимость поездки рассчитывается заранее – достаточно ввести в приложении адрес точки назначения.

По тарифу «Грузовой» оплата поездки поминутная, ее минимальная стоимость составляет 949 рублей. В эту сумму входят первые 10 минут и 5 километров поездки, а также 20 минут на погрузку вещей.

За услуги грузчиков нужно будет доплатить – работа одного человека стоит приблизительно 6 рублей за минуту.