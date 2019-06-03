РИАМО - 3 июн. Многофункциональный общественно-жилой комплекс появится на Рязанском проспекте в Москве, три корпуса соединят небольшими «мостами», а крышу одного из них озеленят, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Композиционно объект будет смотреться достаточно оригинально: отделка темной клинкерной плиткой, контраст форм двух высоких домов придаст узнаваемости всему комплексу. А решение сделать на крыше одноэтажного корпуса зеленую зону и соединить ее с жильем небольшими переходами – отличная «визитная карточка» проекта», – пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Общая площадь всех помещений комплекса составит около 44 тысяч квадратных метров. Высота жилых корпусов комплекса – 15 этажей, первые этажи отдадут под общественные и торговые объекты.

Площади одноэтажного корпуса будут полностью отданы под аренду. А его крыша будет озеленена и благоустроена, на ней установят детские и спортивные площадки. Проход на крышу будет организован как с улицы, так и через «мостики» с уровня второго этажа жилых корпусов.

Помимо этого, планируется озеленение и благоустройство вокруг дома. Под землей расположится парковка на 177 машино-мест.