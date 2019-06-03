РИАМО - 3 июн. За январь – апрель 2019 года индекс промышленного производства в столице составил 108,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, в частности, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по добыче полезных ископаемых составил 749,332 миллиарда рублей, говорится в материалах, опубликованных на сайте Мосгорстата.

«Индекс промышленного производства в январе-апреле 2019 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, составил 108,8%, в апреле 2019 года, по сравнению с апрелем 2018 года, - 118,2%, по сравнению с мартом 2019 года – 104%», — говорится в документе.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по добыче полезных ископаемых за 4 месяца составил 749,332 миллиарда рублей, что составляет 121,3% от показателя января-апреля 2018 года. В сфере обрабатывающего производства – около 1,731 триллиона рублей (104,6%).

В сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 286,056 миллиарда рублей (95,5%); водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 43,108 миллиарда рублей (117,3%).