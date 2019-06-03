РИАМО - 3 июн. В Подмосковье на базе Красногорской больницы №1 заработал центр амбулаторной хирургии, где проводятся малоинвазивные хирургические вмешательства под местной анестезией, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева, операционная центра амбулаторной хирургии оснащена новым хирургическим и микрохирургическим оборудованием, микроскопом, наркозными аппаратами, системой индивидуальной очистки воздуха с ламинарными потоками.

«За счет оптимизации рабочего пространства, демонтажа старых стен и возведения новых перегородок центр амбулаторной хирургии удалось разместить на территории действующей поликлиники. Данный центр позволяет помогать пациентам с различными, в том числе достаточно серьезными заболеваниями, с использованием как местной, так и общей анестезии в комфортных, почти домашних условиях», – отметил Матвеев.

Министр добавил, что в центре амбулаторной хирургии пациент получает самую современную хирургическую помощь в комфортных условиях и через несколько часов отправляется домой. Дальнейшее наблюдение и консультации проводятся амбулаторно.