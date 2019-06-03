РИАМО - 3 июн. Предпринимателя из городского округа Ступино оштрафовали на 23 тысячи рублей за нарушения при хранении мяса, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения требований закона РФ «О ветеринарии», Технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», — говорится в сообщении.

Среди нарушений — неупакованная продукция без маркировки в холодильниках на реализации, несоблюдение правил разновидного соседства при хранении пищевой продукции, нарушение температурного режима.

Выявлено также, что индивидуальным предпринимателем не производится гашение ветеринарных свидетельств на поступающую продукцию во ФГИС «Меркурий». ИП Смирнову Л.Н. оштрафовали на 23 тысячи рублей.