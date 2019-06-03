РИАМО - 3 июн. Более 325,1 миллиона пассажиров воспользовались услугами Московского центрального кольца с начала его эксплуатации в 2016 году, сообщается на сайте РЖД.
Рекорд по количеству пассажиров, перевезенных на МЦК за сутки, был зафиксирован 3 апреля 2019 года. Суточный пассажиропоток тогда составил 561 956 человек.
Московское центральное кольцо является совместным проектом ГУП «Московский метрополитен», ОАО «РЖД» и АО «МКЖД». Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года.
Всего на Московском центральном кольце насчитывается 31 транспортно-пересадочный узел, с каждого можно пересесть на наземный общественный транспорт.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии