РИАМО - 3 июн. Более 325,1 миллиона пассажиров воспользовались услугами Московского центрального кольца с начала его эксплуатации в 2016 году, сообщается на сайте РЖД.

«За январь-май 2019 года по Московскому центральному кольцу (МЦК) перевезено почти 58,2 миллиона пассажиров (+15,9%), в том числе в мае совершено около 11,9 миллиона поездок (+9,8%)», - добавляется в материале.

Рекорд по количеству пассажиров, перевезенных на МЦК за сутки, был зафиксирован 3 апреля 2019 года. Суточный пассажиропоток тогда составил 561 956 человек.

Московское центральное кольцо является совместным проектом ГУП «Московский метрополитен», ОАО «РЖД» и АО «МКЖД». Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года.

Всего на Московском центральном кольце насчитывается 31 транспортно-пересадочный узел, с каждого можно пересесть на наземный общественный транспорт.