РИАМО - 3 июн. В общественной приемной премьер-министра РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в подмосковном Видном прошел тематический прием, посвященный проблемам обманутых дольщиков, сообщается на сайте Ленинского отделения партии «Единая Россия».

Прием прошел 31 мая, в Единый день бесплатной юридической помощи гражданам.

«На прием были приглашены жители Московской области - участники долевого строительства многоквартирных домов, права которых были нарушены. Отвечали на их вопросы и подробно разбирали каждую ситуацию юристы общероссийской общественной организация «Ассоциация юристов России» Александра Обрывко и Анастасия Поликыржа; представители министерства жилищной политики Московской области Роман Чебров и Игорь Ильин», — говорится в сообщении.

За проведением встречи наблюдал и консультировал участников депутат Мособлдумы, руководитель региональной общественной приемной Владимир Жук и председатель исполнительного комитета общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Михаил Зюзьков.

Всего в ходе приема ответы на волнующие вопросы получили представители девяти жилых комплексов, находящихся на территории Московской области: в Пушкинском округе, городах Раменское, Химки, Подольск, Видное, Котельники.

Жук подчеркнул, что с 2013 года на решение проблемы обманутых дольщиков в Московской области направлено около 60 миллиардов рублей.

«У нас большие планы на 2019 год, 19,5 тысяч дольщиков должны получить ключи от собственности своей квартиры. Из них получено уже порядка 6 тысяч и это работа в летний период наиболее активизирована», - отметил Жук.

Он подчеркнул, что проблема решается.