РИАМО - 3 июн. Подмосковный Главгосстройнадзор завершил административное расследование по факту обрушения монолитного перекрытия над спортзалом в пристройке к зданию школы №3 в Дмитрове, к обрушению привело нарушение устойчивости опалубки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С ноября 2016 года пристройка находилась на консервации. В декабре 2018 года после смены застройщика и генерального подрядчика строительство объекта возобновили. В марте 2019 года Главгосстройнадзор совместно с ГБУ МО «МособлстройЦНИЛ» провели проверку объекта, по итогам которой генподрядчик ООО «Альфа-Строй» получил предписание об устранении нарушений, связанных с организацией строительных работ и оформлением проектов производства работ.

«В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральный подрядчик не может приступать к продолжению работ до устранения нарушений. Проигнорировав предписание Главгосстройнадзора и не устранив замечания, данная строительная организация продолжила работы на объекте, что привело к обрушению перекрытия, повлекшему за собой обрушение простенков наружной стены», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

После аварии строительно-монтажные работы на объекте были приостановлены. По факту обрушения сотрудники Главгосстройнадзора провели административное расследование, в рамках которого «МособлстройЦНИЛ» выполнило техническое обследование строительных конструкций пристройки. Установлено, что обрушение перекрытия произошло вследствие нарушения устойчивости стоек сложной многоярусной опалубки, которая не была предусмотрена проектом работ. Чтобы оценить возможность продолжения строительства ООО «Альфа-Строй» выполнило обследование конструкций, попавших в зону обрушения.

«За нарушение обязательных требований проектной документации и осуществление строительства до устранения ранее выявленных нарушений ООО «Альфа-Строй» оштрафовано на 150 тысяч рублей», – добавил Гарибян.

Техобследование подтвердило несущую способность конструкций. Также установлено, что построенная часть здания соответствует требованиям проекта и обязательных регламентов. Поэтому с 28 мая, после демонтажа поврежденных конструкций, работы по строительству пристройки к школе № 3 были возобновлены. Завершить строительство планируется до конца августа.